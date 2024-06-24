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    Кейн назвал лучшего тренера для сборной Англии

    Нападающий сборной Англии Гарри Кейн выступил в защиту главного тренера команды Гарета Саутгейта.

    • Англию критикуют за игру на Евро-2024.

    – Саутгейт – лучший кандидат на эту работу?

    – Да, абсолютно. Сложно переоценить Гарета и то, что он сделал для этой команды и всей страны.

    То, где мы были на момент его прихода и где находимся сейчас как национальная команда, совершенно отличается.

    Я думаю, он блестяще разбирается в деталях, все продумано до мелочей, каждый знает, что он должен делать на матчах. Он дает нам свободу быть самими собой.

    • Англия в 2 турах Евро-2024 набрала 4 очка.
    • Саутгейт доводил команду до домашнего финала Евро-2020.

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    Источник: The Standard

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    Комментарии (3)
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    The only one
    1719227232
    Ну тут он не прав. Александр Великий- и никто другой.
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    Garrincha58
    1719231673
    а что он может сказать про действующего тренера тем более сам капитан тупые вопросы задают
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    Psih86
    1719234037
    Да ни какой он, этот тренер... такой состав что четыре года назад, что сейчас, играю кое-как.
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