Кейн назвал лучшего тренера для сборной Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн выступил в защиту главного тренера команды Гарета Саутгейта.

Англию критикуют за игру на Евро-2024.

– Саутгейт – лучший кандидат на эту работу?

– Да, абсолютно. Сложно переоценить Гарета и то, что он сделал для этой команды и всей страны.

То, где мы были на момент его прихода и где находимся сейчас как национальная команда, совершенно отличается.

Я думаю, он блестяще разбирается в деталях, все продумано до мелочей, каждый знает, что он должен делать на матчах. Он дает нам свободу быть самими собой.