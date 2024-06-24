Кейн назвал лучшего тренера для сборной Англии

Нападающий сборной Англии Гарри Кейн выступил в защиту главного тренера команды Гарета Саутгейта.
- Англию критикуют за игру на Евро-2024.
– Саутгейт – лучший кандидат на эту работу?
– Да, абсолютно. Сложно переоценить Гарета и то, что он сделал для этой команды и всей страны.
То, где мы были на момент его прихода и где находимся сейчас как национальная команда, совершенно отличается.
Я думаю, он блестяще разбирается в деталях, все продумано до мелочей, каждый знает, что он должен делать на матчах. Он дает нам свободу быть самими собой.
- Англия в 2 турах Евро-2024 набрала 4 очка.
- Саутгейт доводил команду до домашнего финала Евро-2020.