Расписание матчей Евро-2024, 24 июня

В понедельник, 24 июня, на Евро-2024 состоятся два матча группы В.
Албания встретится с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу примет «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе, вмещающая 54600 зрителей.
В другой встрече в это же время сыграют Хорватия и Италия. Матч пройдет в Лейпциге на «Ред Булл Арене» вместимостью 44345 зрителей.
Расписание Евро-2024 на 24 июня
Албания – Испания: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – Okko Sport
Хорватия – Италия: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»