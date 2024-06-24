Расписание матчей Евро-2024, 24 июня

В понедельник, 24 июня, на Евро-2024 состоятся два матча группы В.

Албания встретится с Испанией. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Встречу примет «Меркур Шпиль-Арена» в Дюссельдорфе, вмещающая 54600 зрителей.

В другой встрече в это же время сыграют Хорватия и Италия. Матч пройдет в Лейпциге на «Ред Булл Арене» вместимостью 44345 зрителей.

Расписание Евро-2024 на 24 июня

Албания – Испания: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – Okko Sport

Хорватия – Италия: начало – 22:00 мск, прямая трансляция – «Матч ТВ»