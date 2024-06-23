Нойер установил новый рекорд Евро для вратарей

Вратарь сборной Германии Мануэль Нойер установил новый рекорд среди вратарей по матчам на чемпионатах Европы.
Игра 3-го тура группового этапа Евро-2024 с Швейцарией, которая сейчас проходит во Франкфурте-на-Майне, стала для него 18-й в составе немецкой сборной на этих турнирах.
Он обошел итальянца Джанлуиджи Буффон, проведшего на Евро 17 матчей..
- По общему числу матчей на чемпионатах Европы Нойер сравнялся с ЛеонЛеонардо Бонуччи и Бастианом Швайнштайгером. Больше провели только Криштиану Роналду (27), Пепе (21) и Жоау Моутинью (19).
- Для немецкого вратаря это четвертый Евро в карьере.