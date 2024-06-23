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    • Руни назвал команду, на которую похожа игра сборной Англии на Евро-2024

    Руни назвал команду, на которую похожа игра сборной Англии на Евро-2024

    Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни высказался об игре команды на Евро-2024.

    «Смотрю игру Англии на Евро – и вижу «Манчестер Сити». Но не тот, который завоевал четыре титула АПЛ подряд.

    Скорее, Англия похожа на «Сити», но тот, у которого нет четкого тайминга, продуманного прессинга и ширины», – сказал Руни.

    • Сборная Англии после 2 туров располагается на 1-й строчке в своем квартете.
    • Англичане обыграли Сербию (1:0) и поделили очки с Данией (1:1).
    • При этом многие эксперты критикуют Гарета Саутгейта за слишком осторожный стиль игры.

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    Источник: The Times

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