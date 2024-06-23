Руни назвал команду, на которую похожа игра сборной Англии на Евро-2024

Бывший форвард сборной Англии Уэйн Руни высказался об игре команды на Евро-2024.

«Смотрю игру Англии на Евро – и вижу «Манчестер Сити». Но не тот, который завоевал четыре титула АПЛ подряд.

Скорее, Англия похожа на «Сити», но тот, у которого нет четкого тайминга, продуманного прессинга и ширины», – сказал Руни.