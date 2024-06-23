Бернарду Силва высказался о разгромной победе сборной Португалии над Турцией

Футболист сборной Португалии Бернарду Силва поделился мыслями по поводу разгромной победы над Турцией (3:0) в рамках группового этапа Евро-2024.

«Я очень рад трем очкам и первому месту в группе. У нас впереди долгий путь, но сегодня Португалия показала хорошую игру. Мы уже хорошо сыграли в первом матче, и хотя у нас было не так уж много моментов, мы контролировали всю игру против низкого блока», – высказался Силва.