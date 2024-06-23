Бернарду Силва высказался о разгромной победе сборной Португалии над Турцией

Футболист сборной Португалии Бернарду Силва поделился мыслями по поводу разгромной победы над Турцией (3:0) в рамках группового этапа Евро-2024.
«Я очень рад трем очкам и первому месту в группе. У нас впереди долгий путь, но сегодня Португалия показала хорошую игру. Мы уже хорошо сыграли в первом матче, и хотя у нас было не так уж много моментов, мы контролировали всю игру против низкого блока», – высказался Силва.
- Португалия Роберто Мартинеса не испытала проблем с Турцией, отправив в ворота своего соперника три безответных мяча. Теперь в активе португальской команды 6 очков. Этот результат позволяет им занять 1-е место в квартете и досрочно завоевать путевку в плей-офф континентального первенства.
- 29-летний Бернарду СилвСилва, играющий на позиции атакующего хавбека, вышел в основе Португалии на поединок против Турции и помог своей команде забитым мячом. Всего в активе игрока «Манчестер Сити» 11 мячей в 90 играх в майке португальской сборной.