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    • Генич отреагировал на курьeзный автогол сборной Турции в матче с Португалией

    Генич отреагировал на курьeзный автогол сборной Турции в матче с Португалией

    Известный телекомментатор Константин Генич высказался по поводу автогола защитника Самета Акайдина в матче Евро-2024 между Турцией и Португалией.

    «Так могли только турки», – написал Генич в своeм телеграм-канале.

    • Турция потерпела разгромное поражение в игре с Португалией (0:3).
    • На 28-й минуте поединка защитник турецкой команды Самет Акайдин отправил мяч в собственные ворота. Он не заметил, что голкипер сместился в другую сторону и покатил мяч в пустые ворота.
    • В активе турков 3 турнирных балла. Команда располагается на 2-й позиции в своем квартете. Следующим соперником коллектива Винченцо Монтеллы станет Чехия, которая пока заработала лишь 1 очко.

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    Источник: Telegram-канал Константина Генича

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