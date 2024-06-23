Генич отреагировал на курьeзный автогол сборной Турции в матче с Португалией

Известный телекомментатор Константин Генич высказался по поводу автогола защитника Самета Акайдина в матче Евро-2024 между Турцией и Португалией.
«Так могли только турки», – написал Генич в своeм телеграм-канале.
- Турция потерпела разгромное поражение в игре с Португалией (0:3).
- На 28-й минуте поединка защитник турецкой команды Самет Акайдин отправил мяч в собственные ворота. Он не заметил, что голкипер сместился в другую сторону и покатил мяч в пустые ворота.
- В активе турков 3 турнирных балла. Команда располагается на 2-й позиции в своем квартете. Следующим соперником коллектива Винченцо Монтеллы станет Чехия, которая пока заработала лишь 1 очко.