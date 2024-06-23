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    • Главный тренер Канады потребовал наказать сборную Аргентины

    Главный тренер Канады потребовал наказать сборную Аргентины

    Наставник сборной Канады Джесси Марш оказался недоволен поведением сборной Аргентины на матче группового раунда Кубка Америки.

    «Я прекрасно знаю, что они смотрели видеосюжеты и анализировали, как играть в матче с нами. Насколько они опоздали? На 20 минут? На 30 минут? У них было дополнительное время для того, чтобы подумать о том, как сыграть во втором тайме. Если бы мы знали, что так будет, то тоже бы дали еще 10 минут на подготовку нашим футболистам. Аргентина должна быть наказана. Наказана! Напишите об этом. Их следует наказать за опоздание на второй тайм на 20 минут», – заявил Марш.

    • Аргентина уверенно переиграла Канаду (2:0). Точными ударами у южноамериканской сборной отметились Хулиан Альварес и Лаутаро Мартинес. Отметим, что капитан аргентинцев Лионель Месси отметился ассистом.
    • После первого тура Аргентина располагается на 1-й строчке в своем квартете. Канада же замыкает группу. В следующем туре дружина Лионеля Скалони сразится с Чили. Соперником канадцев станет Перу.
    • 50-летний американский специалист Джесси Марш был утвержден наставником канадской сборной в этом году. У руля команды американец провел 3 поединка, в которых пока не сумел одержать победу. В активе тренера 1 ничья и 2 поражения.
    • Отметим, что именно Аргентина является действующим обладателем Кубка Америки.

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    Источник: Goal

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