Главный тренер Канады потребовал наказать сборную Аргентины

Наставник сборной Канады Джесси Марш оказался недоволен поведением сборной Аргентины на матче группового раунда Кубка Америки.

«Я прекрасно знаю, что они смотрели видеосюжеты и анализировали, как играть в матче с нами. Насколько они опоздали? На 20 минут? На 30 минут? У них было дополнительное время для того, чтобы подумать о том, как сыграть во втором тайме. Если бы мы знали, что так будет, то тоже бы дали еще 10 минут на подготовку нашим футболистам. Аргентина должна быть наказана. Наказана! Напишите об этом. Их следует наказать за опоздание на второй тайм на 20 минут», – заявил Марш.