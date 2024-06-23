Хвича высказался о предстоящей встрече с Роналду в матче Евро-2024

Вингер сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от встречи с форвардом сборной Португалии Криштиану Роналду в рамках 3-го тура группового раунда Евро-2024.

«Мы будем бороться до конца, независимо от соперника. Мы уважаем их, но хотим показать, что всe возможно. Роналду был для меня кумиром. Я рад буду увидеть его на поле. Это был сон, который мне приснился, и посмотрим, что произойдeт», – высказался Хвича.

Грузия и Португалия встретятся 26 июня. Для португальской сборной этот поединок уже не будет иметь турнирного значения. Дружина Роберто Мартинеса уже обеспечила себе 1-е место в квартете и путевку в плей-офф континентального первенства.

Грузии же необходима только победа. Команда замыкает группу, имея в своем активе всего 1 турнирный балл. Ранее грузины сыграли вничью с Чехией (1:1).

Хвича в минувшем сезоне поучаствовал в 45 поединках за «Наполи», в которых сумел забить 11 голов и оформить 9 ассистов. Ранее грузинский футболист отмечал, что хотел бы игра в мадридском «Реале».