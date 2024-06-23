Роналду высказался о победе Португалии над Турцией

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями по поводу победы над Турцией (3:0) в рамках группового раунда Евро-2024.
«Квалификация в плей-офф и первое место в группе гарантированы. Гордимся этой командой, мы Португалия!», – написал Роналду в соцсетях.
- Португалия успешно выступает на Евро-2024. Одержаны две победы в двух играх.
- Сначала португальская сборная обыграла Чехию (2:1). Во втором туре континентального первенства дружина Роберто Мартинеса отправила три безответных мяча в ворота сборной Турции (3:0). Эти результаты позволили Португалии досрочно занять первое место в квартете и получить путевку в плей-офф.
- Криштиану Роналду отыграл на турнире два полных матча и отметился ассистом.