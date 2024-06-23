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    Роналду высказался о победе Португалии над Турцией

    Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду поделился мыслями по поводу победы над Турцией (3:0) в рамках группового раунда Евро-2024.

    «Квалификация в плей-офф и первое место в группе гарантированы. Гордимся этой командой, мы Португалия!», – написал Роналду в соцсетях.

    • Португалия успешно выступает на Евро-2024. Одержаны две победы в двух играх.
    • Сначала португальская сборная обыграла Чехию (2:1). Во втором туре континентального первенства дружина Роберто Мартинеса отправила три безответных мяча в ворота сборной Турции (3:0). Эти результаты позволили Португалии досрочно занять первое место в квартете и получить путевку в плей-офф.
    • Криштиану Роналду отыграл на турнире два полных матча и отметился ассистом.

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    Источник: «Бомбардир»

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