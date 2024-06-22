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    Судьи отменили три гола Лукаку на Евро-2024

    Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку пока не может отличится на Евро-2024.

    Сборная Бельгии набрала первые очки на Евро-2024, обыграв Румынию (2:0). Точные удары на счету Юри Тилеманса и Кевина Де Брюйне. На 64-й минуте форвард команды Доменико Тедеско Ромелу Лукаку смог отправить еще один в мяч в сетку ворот румын. Но судейская бригада усмотрела у нападающего офсайд.

    Таким образом, у форварда «Ромы» отменили уже три гола на турнире. Если бы все голы бельгийца были засчитаны, он был бы лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2024.

    • Отметим, что Лукаку все же отметился в протоколе матча, отдав голевой пас на Тилеманса.
    • Напомним,что активе Ромелу 85 голов в 117 встречах за бельгийскую команду.
    • В следующем туре Бельгия сыграет с Украиной.

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    Источник: «Бомбардир»

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    22.06.2024 23:53
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    Комментарии (5)
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    kirdykprishel
    1719090300
    Ждем комментов zомбиватных.Пусть эти далбичи свяжут это с Украиной.)))
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    Икстоляникс-Нибиру-vkonta
    1719091127
    Везёт Лукаку, но и пенальти судья в воррота Бельгии не назначил
    Ответить
    kirdykprishel
    1719091527
    Судей на мыло
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