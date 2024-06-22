Судьи отменили три гола Лукаку на Евро-2024

Форвард сборной Бельгии Ромелу Лукаку пока не может отличится на Евро-2024.
Сборная Бельгии набрала первые очки на Евро-2024, обыграв Румынию (2:0). Точные удары на счету Юри Тилеманса и Кевина Де Брюйне. На 64-й минуте форвард команды Доменико Тедеско Ромелу Лукаку смог отправить еще один в мяч в сетку ворот румын. Но судейская бригада усмотрела у нападающего офсайд.
Таким образом, у форварда «Ромы» отменили уже три гола на турнире. Если бы все голы бельгийца были засчитаны, он был бы лучшим бомбардиром чемпионата Европы-2024.
- Отметим, что Лукаку все же отметился в протоколе матча, отдав голевой пас на Тилеманса.
- Напомним,что активе Ромелу 85 голов в 117 встречах за бельгийскую команду.
- В следующем туре Бельгия сыграет с Украиной.