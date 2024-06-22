Семин объяснил отсутствие голов у Хвичи на Евро

Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре сборной Грузии на чемпионате Европы-2024. Сегодня национальная команда закончила вничью матч с Чехией (1:1).

Бывший полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия провел на поле 82 минуты.

– Реально ли Грузии выйти в плей-офф?

– После сегодняшнего матча будет достаточно сложно. Можно сказать, что Грузия очень и очень достойно играет на этом чемпионате. В какой-то мере им не хватает опыта как в концовке сегодняшней игры. Могли забить мяч, и были бы хорошие шансы пройти дальше. На мой взгляд, они играют на максимум своих возможностей.

Я думаю, что им будет не стыдно вернуться домой, перед своими болельщиками. Они делают праздник на этом чемпионате.

– Почему у Хвичи не получается забить на этом Евро?

– Наверное, не получается, потому что акцент больше сделан на оборонительные действия. Грузины любят атаковать, но не особенно любят обороняться. Сегодняшний тренер в какой-то мере сделал баланс, поменял тактику. Они очень достойно выступают. Мне они нравятся.