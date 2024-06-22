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    Семин объяснил отсутствие голов у Хвичи на Евро

    Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался об игре сборной Грузии на чемпионате Европы-2024. Сегодня национальная команда закончила вничью матч с Чехией (1:1).

    Бывший полузащитник «Рубина» и «Локомотива» Хвича Кварацхелия провел на поле 82 минуты.

    – Реально ли Грузии выйти в плей-офф?

    – После сегодняшнего матча будет достаточно сложно. Можно сказать, что Грузия очень и очень достойно играет на этом чемпионате. В какой-то мере им не хватает опыта как в концовке сегодняшней игры. Могли забить мяч, и были бы хорошие шансы пройти дальше. На мой взгляд, они играют на максимум своих возможностей.

    Я думаю, что им будет не стыдно вернуться домой, перед своими болельщиками. Они делают праздник на этом чемпионате.

    – Почему у Хвичи не получается забить на этом Евро?

    – Наверное, не получается, потому что акцент больше сделан на оборонительные действия. Грузины любят атаковать, но не особенно любят обороняться. Сегодняшний тренер в какой-то мере сделал баланс, поменял тактику. Они очень достойно выступают. Мне они нравятся.

    • В первом матче на Евро-2024 Грузия проиграла Турции (1:3).
    • В игре 3-го тура группового этапа подопечные Вилли Саньоля встретятся с Португалией 26 июня.

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    Источник: «Спорт день за днём»

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