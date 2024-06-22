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    Семин оценил выступление Грузии на Евро-2024

    Бывший главный тренер сборной России и «Локомотива» Юрий Семин поделился впечатлениями от игры Грузии на Евро-2024.

    • Во 2-м туре группового этапа Грузия сыграла вничью с Чехией (1:1).

    «Болел в этом матче за Грузию, так как там играют два бывших футболиста «Локомотива» Хвича Кварацхелия и Соломон Кверквелия. Момент в концовке должен был стать победным для Грузии. Наверное, футболисту не хватило опыта.

    Сборная Грузии изменилась. С тренером Вилли Саньолем команда больше времени уделяет оборонительной игре, они пропускают мало мячей. Не хватает атакующих действий, чтобы был баланс.

    Сборная Грузии ничуть не хуже Чехии, она достойно выступает. Болельщики не должны разочаровываться. Играть на равных с хорошими европейскими сборными – это дорогого стоит», – сказал Семин.

    • Это дебютный Евро для Грузии.
    • В 3-м туре команда сыграет с Португалией.

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    Источник: «РБ Спорт»

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