Дешам прокомментировал состояние Мбаппе

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил процесс восстановления Килиана Мбаппе после перелома носа.

Нападающий травмировался в понедельник в концовке матча с Австрией (1:0).

В пятницу он всю игру с Нидерландами (0:0) провел на скамейке запасных.

Мбаппе разрешили играть, но только в защитной маске.

«Я не блефовал в случае с Килианом. С ним всe в порядке, с каждым днeм ему становится всe лучше.

Если бы это был решающий матч, я бы дважды подумал, стоит ли его выпускать или нет», – сказал Дешам.