Главные разочарования Евро-2024 по версии Глушакова

Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков назвал команды, разочаровавшие своей игрой на Евро-2024.

«На этом Евро разочаровали хорваты и первые игры сербов. А если говорить про Англию, то скучно или не скучно – не важно. Команда идет на первом месте.

Лучше выиграть все игры по 1:0, играя скучно, но при этом взять трофей. И только потом надо оценивать.

Всегда найдутся доброжелатели каждой сборной. У каждого стиля свои фанаты и болельщики», – сказал Глушаков.