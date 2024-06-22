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    Главные разочарования Евро-2024 по версии Глушакова

    Бывший полузащитник сборной России Денис Глушаков назвал команды, разочаровавшие своей игрой на Евро-2024.

    «На этом Евро разочаровали хорваты и первые игры сербов. А если говорить про Англию, то скучно или не скучно – не важно. Команда идет на первом месте.

    Лучше выиграть все игры по 1:0, играя скучно, но при этом взять трофей. И только потом надо оценивать.

    Всегда найдутся доброжелатели каждой сборной. У каждого стиля свои фанаты и болельщики», – сказал Глушаков.

    • У Англии 4 очка в 2 турах Евро-2024.
    • Хорватия и Сербия набрали по 1 баллу в 2 матчах.

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    Источник: Sport24

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