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    • Автор первого гола Украины на Евро-2024 высказался о победе над Словакией

    Автор первого гола Украины на Евро-2024 высказался о победе над Словакией

    Футболист сборной Украины Николай Шапаренко поделился своими соображениями по поводу итогов встречи со Словакией (2:1) в рамках Евро-2024.

    «Хочу сказать, что первая игра против Румынии многому нас научила и позволила как следует подготовиться к сегодняшнему дню. Вы видели, как мы были сильны психологически. Мы следовали указаниям и идеям нашего тренера, и я этим очень горжусь. Ответный мяч придал нам уверенности и вдохновил. Болельщики здорово нас поддерживали. Мы просто должны были выиграть», – высказался Шапаренко.

    Украина обыграла Словакию (2:1), проигрывая после первой половины игры со счетом 0:1.

    • Этот результат позволяет украинцам продолжить борьбу за путевку в плей-офф континентального первенства. В следующем туре дружина Сергея Реброва сразится с Бельгией экс-спартаковца Доменико Тедеско.
    • 25-летний Николай Шапаренко, играющий на позиции центрального хавбека, защищает цвета «Динамо» Киев. В минувшем сезоне Николай поучаствовал в 26 поединках за свой клуб. В них он сумел записать на свой счет 6 голов и 9 голевых передач.
    • В матче со Словакией Шапаренко оформил 1+1 по системе «гол плюс пас».
    • Всего в активе игрока 2 гола в 33 играх в майке сборной Украины.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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