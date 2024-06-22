Автор первого гола Украины на Евро-2024 высказался о победе над Словакией

Футболист сборной Украины Николай Шапаренко поделился своими соображениями по поводу итогов встречи со Словакией (2:1) в рамках Евро-2024.

«Хочу сказать, что первая игра против Румынии многому нас научила и позволила как следует подготовиться к сегодняшнему дню. Вы видели, как мы были сильны психологически. Мы следовали указаниям и идеям нашего тренера, и я этим очень горжусь. Ответный мяч придал нам уверенности и вдохновил. Болельщики здорово нас поддерживали. Мы просто должны были выиграть», – высказался Шапаренко.

Украина обыграла Словакию (2:1), проигрывая после первой половины игры со счетом 0:1.