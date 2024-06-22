Автор первого гола Украины на Евро-2024 высказался о победе над Словакией

Футболист сборной Украины Николай Шапаренко поделился своими соображениями по поводу итогов встречи со Словакией (2:1) в рамках Евро-2024.
«Хочу сказать, что первая игра против Румынии многому нас научила и позволила как следует подготовиться к сегодняшнему дню. Вы видели, как мы были сильны психологически. Мы следовали указаниям и идеям нашего тренера, и я этим очень горжусь. Ответный мяч придал нам уверенности и вдохновил. Болельщики здорово нас поддерживали. Мы просто должны были выиграть», – высказался Шапаренко.
Украина обыграла Словакию (2:1), проигрывая после первой половины игры со счетом 0:1.
- Этот результат позволяет украинцам продолжить борьбу за путевку в плей-офф континентального первенства. В следующем туре дружина Сергея Реброва сразится с Бельгией экс-спартаковца Доменико Тедеско.
- 25-летний Николай Шапаренко, играющий на позиции центрального хавбека, защищает цвета «Динамо» Киев. В минувшем сезоне Николай поучаствовал в 26 поединках за свой клуб. В них он сумел записать на свой счет 6 голов и 9 голевых передач.
- В матче со Словакией Шапаренко оформил 1+1 по системе «гол плюс пас».
- Всего в активе игрока 2 гола в 33 играх в майке сборной Украины.