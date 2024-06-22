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    Генич высказался об игре сборной Австрии в матче с Польшей

    Известный журналист и комментатор Константин Генич поделился своими впечатлениями от игры сборной Австрии в поединке против Польши (3:1) в рамках Евро-2024.

    «Шикарная сборная Австрии! Быстрая, лeгкая, современная! Супер», – отметил Генич в своeм телеграм-канале.

    Австрия Ральфа Рангника не испытала особых проблем в матче с Польшей. Команда полностью контролировала игру и одержала уверенную победу.

    Теперь в активе австрийской дружины 3 очка. Этот результат позволяет им занять 3 место в своем квартете по итогам двух туров.

    Следующим соперником австрийцев станут Нидерланды, поделившие очки с Францией (0:0).

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    Источник: Telegram-канал Константина Генича

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