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    Линекер одним словом описал игру сборной Англии на Евро-2024

    Гари Линекер раскритиковал игровые принципы сборной Англии.

    • Англичане набрали 4 очка в 2 турах группового этапа Евро-2024.
    • Команда Гарета Саутгейта победила Сербию (1:0) и сыграла вничью с Данией (1:1).

    «Можно подобрать разные ругательные слова. Если хотите, это было дерьмо.

    Очень трудно критиковать Саутгейта, изменившего судьбу сборной Англии во многих отношениях. Мы достигли полуфинала чемпионата мира, финала чемпионата Европы, четвертьфинала следующего чемпионата мира, где, честно говоря, нам немного не повезло. Он удивительный лидер, отличный коммуникатор, он изменил мнение общественности о национальной команде и игроках.

    Но сейчас... Англия начинает хорошо, затем забивает гол и все меняется. Это почти тактика – забить гол и держаться за него. Их не обучают играть иначе?» – сказал Линекер.

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    Источник: Goal

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    Комментарии (1)
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    Таврида
    1718989455
    Трудно с Линекером не согласиться, Англия - дерьмо, особенно во внешней политике.
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