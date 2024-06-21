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    • Месси ответил, станет ли Кубок Америки-2024 последним в его карьере

    Месси ответил, станет ли Кубок Америки-2024 последним в его карьере

    Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прояснил свое будущее в национальной команде.

    – Это ваш последний Кубок Америки?

    – Да, Кубок Америки, да. Мы попробуем еще раз [победить] и будем двигаться день за днем.

    – Возможно ли ваше участие в ЧМ-2026?

    – Все зависит от того, как пойдут дела, нужно двигаться поэтапно. Сейчас у меня все очень хорошо.

    • Следующий Кубок Америки состоится в 2028 году.
    • Месси в понедельник исполнится 37 лет.
    • Аргентина стартовала на текущем турнире с победы над Канадой (2:0).

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    Источник: RMC Sport

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