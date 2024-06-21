Месси ответил, станет ли Кубок Америки-2024 последним в его карьере

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прояснил свое будущее в национальной команде.

– Это ваш последний Кубок Америки?

– Да, Кубок Америки, да. Мы попробуем еще раз [победить] и будем двигаться день за днем.

– Возможно ли ваше участие в ЧМ-2026?

– Все зависит от того, как пойдут дела, нужно двигаться поэтапно. Сейчас у меня все очень хорошо.