Месси ответил, станет ли Кубок Америки-2024 последним в его карьере

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси прояснил свое будущее в национальной команде.
– Это ваш последний Кубок Америки?
– Да, Кубок Америки, да. Мы попробуем еще раз [победить] и будем двигаться день за днем.
– Возможно ли ваше участие в ЧМ-2026?
– Все зависит от того, как пойдут дела, нужно двигаться поэтапно. Сейчас у меня все очень хорошо.
- Следующий Кубок Америки состоится в 2028 году.
- Месси в понедельник исполнится 37 лет.
- Аргентина стартовала на текущем турнире с победы над Канадой (2:0).