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    • В Госдуме отреагировали на выкрики «Убей серба» во время матча Евро-2024

    В Госдуме отреагировали на выкрики «Убей серба» во время матча Евро-2024

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала скандал на чемпионате Европы в Германии.

    • Во 2-м туре группового этапа Евро-2024 Хорватия и Албания сыграли вничью со счетом 2:2.
    • Во время матча фанаты обеих сборных кричали с трибун «Убей серба».
    • Сербия пригрозила сняться с турнира, если виновных не накажут.

    «Все мы знаем фразу про «открыли ящик Пандоры» – это и произошло на чемпионате Европы. Если одним можно наезжать на Россию, то другие думают: «А почему нам нельзя?»

    Когда флаг России проносить нельзя, а кричать «Убей серба» можно, то это максимально странно и не укладывается в голове.

    Мы на наших турнирах никогда никому ничего не запрещали. У нас была добродушная атмосфера изначально. Если вы делаете политические репрессии, то делайте это для всех, а не только ущемляйте Россию.

    В России на крупных турнирах была атмосфера футбола, мы сразу сделали все для футбола – это был праздник.

    Политики подначивают своих болельщиков на Евро в Германии. Их высказывания про «Убей серба» – это уже угроза. Людей, кричащих это, героями не прозовут.

    Помните же фразу про Яшина в нашем футболе? Была большая работа проведена, разбирательства – такого в нашем футболе не было больше.

    Эти угрозы нельзя говорить в спорте. Если УЕФА не примет меры, все может быть уничтожено. Если спорт хочет существовать, нужно это пресекать», – заявила Журова.

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    Результаты матчей Евро-2024, 20 июня
    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии (9)
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    Каратель помойников
    1718974527
    Что удивляться? Сейчас спорт и политика перемешались,таковы реалии.забавно то что наши депутаты реагируют на все,но только не на проблемы в стране.отреагировали бы лучше на "мизерные пенсии или маленькие зарплаты учителей (врачей и ТД)" но ведь нет,это их не беспокоит.специалисты говорят "мы стали жить лучше".а простой народ "хуже"? -так они же не специалисты)
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    Spartak_forv@
    1718975126
    Причем тут Россия вообще
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    subbotaspartak
    1718977365
    Над сербами русский козырёк
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