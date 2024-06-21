В Госдуме отреагировали на выкрики «Убей серба» во время матча Евро-2024

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала скандал на чемпионате Европы в Германии.

Во 2-м туре группового этапа Евро-2024 Хорватия и Албания сыграли вничью со счетом 2:2.

Во время матча фанаты обеих сборных кричали с трибун «Убей серба».

Сербия пригрозила сняться с турнира, если виновных не накажут.

«Все мы знаем фразу про «открыли ящик Пандоры» – это и произошло на чемпионате Европы. Если одним можно наезжать на Россию, то другие думают: «А почему нам нельзя?»

Когда флаг России проносить нельзя, а кричать «Убей серба» можно, то это максимально странно и не укладывается в голове.

Мы на наших турнирах никогда никому ничего не запрещали. У нас была добродушная атмосфера изначально. Если вы делаете политические репрессии, то делайте это для всех, а не только ущемляйте Россию.

В России на крупных турнирах была атмосфера футбола, мы сразу сделали все для футбола – это был праздник.

Политики подначивают своих болельщиков на Евро в Германии. Их высказывания про «Убей серба» – это уже угроза. Людей, кричащих это, героями не прозовут.

Помните же фразу про Яшина в нашем футболе? Была большая работа проведена, разбирательства – такого в нашем футболе не было больше.

Эти угрозы нельзя говорить в спорте. Если УЕФА не примет меры, все может быть уничтожено. Если спорт хочет существовать, нужно это пресекать», – заявила Журова.