Мостовой спрогнозировал результат игры Словакия – Украина на Евро-2024

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился ожиданиями от матча Евро-2024 Словакия – Украина.

«Словакия и Украина сыграют во втором туре Евро-2024. Футбол в очередной раз доказал, что он очень непредсказуем. Никто не ждал поражения Украины 0:3 от Румынии. Более того, даже посмотрев игру, так не скажешь на 100%. Украинцы бились, имели свои моменты, но румынам просто больше везло. Хотя стоит отметить и жуткие ошибки в обороне команды Реброва. Такое ощущение, что перенервничала команда. В защите ошибалась, а в атаке толком ничего сделать не могла. Вот на ее фоне Румыния свои голы и забивала.

Словакия же при этом показала совсем другой футбол в игре с Бельгией. Быстро забила команда – на седьмой минуте отличился Шранц. В глухую оборону словаки после этого не сели, остались привержены своему стилю, все равно выходили в атаки и обостряли. Да, сборная легко могла и проиграть – бельгийцы создали огромное количество моментов. Но большинство из них команда Тедеско реализовать не смогла. Словаки грамотно отыграли в обороне и заслужили три очка, я считаю.

Само собой, сейчас Украина будет лететь в атаку. Три очка ей жизненно необходимы. Ведь в третьем туре играть еще и с Бельгией, где баллы точно не обеспечены. Однако с соперником на этот раз не повезло подопечным Реброва. Словакия не простит украинцам ошибок, она и вторым номером готова сыграть. Не думаю, что мы тут увидим много голов, как и победу одного из коллективов. Ставлю на ничью, а точнее на счет 1:1», – сказал Мостовой.