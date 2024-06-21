Доннарумма – о своей игре против Испании: «Плевать на мои сейвы»

Вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о своей игре против Испании (0:1) на Евро-2024.

Голкипер совершил 8 сейвов.

«Честно говоря, мне плевать на свои сейвы, я надеялся на другую игру и другой результат. Мы очень легко давали им возможность плести комбинации и сделали слишком мало качественных передач. При такой игре испанцы всегда наказывают.

Мы в ярости, но давайте направим эту злость на последний матч в группе. Судьба все еще в наших руках, нам не стоит волноваться. Нам предстоит многое сделать против Хорватии, но я убежден, что мы справимся. Мы много бегали, возможно, плохо, но мы должны настраиваться с мыслью, что нам надо прибавлять», – сказал Доннарумма.