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    • Доннарумма – о своей игре против Испании: «Плевать на мои сейвы»

    Доннарумма – о своей игре против Испании: «Плевать на мои сейвы»

    Вратарь Италии Джанлуиджи Доннарумма высказался о своей игре против Испании (0:1) на Евро-2024.

    • Голкипер совершил 8 сейвов.

    «Честно говоря, мне плевать на свои сейвы, я надеялся на другую игру и другой результат. Мы очень легко давали им возможность плести комбинации и сделали слишком мало качественных передач. При такой игре испанцы всегда наказывают.

    Мы в ярости, но давайте направим эту злость на последний матч в группе. Судьба все еще в наших руках, нам не стоит волноваться. Нам предстоит многое сделать против Хорватии, но я убежден, что мы справимся. Мы много бегали, возможно, плохо, но мы должны настраиваться с мыслью, что нам надо прибавлять», – сказал Доннарумма.

    • Испания досрочно вышла из группы.
    • Выход Италии зависит от встречи 3-го тура против Хорватии.

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    Источник: УЕФА

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    Комментарии (1)
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    rustrey
    1718943664
    Всё в ваших руках, просто даваните хорватов.
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