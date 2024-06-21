Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Определите год чемпионата Европы по фото?
    Определите год чемпионата Европы по фото?
    2 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    3 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    • Главная
    • Новости
    • Месси — первый аргентинец, сыгравший на семи Кубках Америки

    Месси — первый аргентинец, сыгравший на семи Кубках Америки

    Футболист Аргентины Лионель Месси установил очередной рекорд.

    Аргентина в дебютной игре Кубка Америки-2024 обыграла Канаду, отправив в ворота своих соперников два безответных мяча. Лионель Месси вышел в основе своей команды и провел на поле все 90 минут, оформив ассист. Для Месси данный турнир стал седьмым. Таким образом, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» стал первым аргентинским футболистом, сыгравшим на семи Кубках Америки.

    • На счету Лионеля Месси 182 игры в футболке Аргентины. В них экс-игрок «Барселоны» сумел отличиться 108 раз. Также в активе Лионеля 57 голевых передач.
    • В июне Месси отпразднует свое 37-летие.
    • Следующим соперником Аргентины на Кубке Америки станет Чили. Отметим, что именно аргентинцы являются действующими обладателями Кубка Америки.

    Новости по теме
    Месси стал рекордсменом по матчам на Кубке Америки
    Месси – в основе сборной Аргентины на первый матч Кубка Америки с Канадой
    Месси объяснил, почему не разговаривал на английском
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 05:29
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+