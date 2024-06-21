Месси — первый аргентинец, сыгравший на семи Кубках Америки

Футболист Аргентины Лионель Месси установил очередной рекорд.

Аргентина в дебютной игре Кубка Америки-2024 обыграла Канаду, отправив в ворота своих соперников два безответных мяча. Лионель Месси вышел в основе своей команды и провел на поле все 90 минут, оформив ассист. Для Месси данный турнир стал седьмым. Таким образом, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» стал первым аргентинским футболистом, сыгравшим на семи Кубках Америки.