Месси — первый аргентинец, сыгравший на семи Кубках Америки

Футболист Аргентины Лионель Месси установил очередной рекорд.
Аргентина в дебютной игре Кубка Америки-2024 обыграла Канаду, отправив в ворота своих соперников два безответных мяча. Лионель Месси вышел в основе своей команды и провел на поле все 90 минут, оформив ассист. Для Месси данный турнир стал седьмым. Таким образом, восьмикратный обладатель «Золотого мяча» стал первым аргентинским футболистом, сыгравшим на семи Кубках Америки.
- На счету Лионеля Месси 182 игры в футболке Аргентины. В них экс-игрок «Барселоны» сумел отличиться 108 раз. Также в активе Лионеля 57 голевых передач.
- В июне Месси отпразднует свое 37-летие.
- Следующим соперником Аргентины на Кубке Америки станет Чили. Отметим, что именно аргентинцы являются действующими обладателями Кубка Америки.