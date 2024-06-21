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    • Полузащитник сборной Испании высказался о дебюте на Евро-2024

    Полузащитник сборной Испании высказался о дебюте на Евро-2024

    Футболист сборной Испании Айосе Перес поделился эмоциями от дебюта на Евро-2024 в матче с Италией (1:0).

    «Я многим пожертвовал и усердно работал ради этого многие годы. Это особенный момент. Я сказал себе: «Надо как следует им насладиться». Я наслаждался весь матч и очень горжусь своим дебютом на Евро», – высказался Перес.

    • 30-летний Айосе Перес, играющий на позиции атакующего полузащитника, в минувшем сезоне провел 38 поединков во всех соревнованиях за «Бетис». В них футболист сумел отметиться 11 голами, а также и два раза ассистировать своим партнерам по команде.
    • Матч против Италии стал для Переса первым официальным в майке сборной Испании. Ранее Айосе принимал участие только в товарищеском поединке против Андоррой (5:0), где смог забить гол.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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