Полузащитник сборной Испании высказался о дебюте на Евро-2024

Футболист сборной Испании Айосе Перес поделился эмоциями от дебюта на Евро-2024 в матче с Италией (1:0).

«Я многим пожертвовал и усердно работал ради этого многие годы. Это особенный момент. Я сказал себе: «Надо как следует им насладиться». Я наслаждался весь матч и очень горжусь своим дебютом на Евро», – высказался Перес.