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    • Калафьори – автор первого автогола сборной Италии в истории Евро

    Калафьори – автор первого автогола сборной Италии в истории Евро

    Защитник Риккардо Калафьори стал первым итальянским футболистом, забившим в свои ворота в истории Евро.

    Италия уступила Испании (0:1) в рамках второго тура группового раунда Евро-2024. Испанцы забили гол с помощью защитника итальянской команды Риккардо Калафьори, срезавшего мяч в свои ворота. Примечательно, что Калафьори стал автором первого автогола Италии в истории Евро.

    • 22-летний Риккардо Калафьори представляет цвета «Болоньи».
    • В минувшем сезоне защитник провел 30 поединков в рамках Серии А. В них он сумел отметиться 2 голами и еще 5 раз ассистировать своим партнерам по команде. В активе Калафьори 3 игры за сборную Италии.
    • В следующем туре команда Лучано Спаллетти, имеющая в своем активе три очка, сыграет с Хорватией.

    Источник: «Бомбардир»

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