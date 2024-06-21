Калафьори – автор первого автогола сборной Италии в истории Евро

Защитник Риккардо Калафьори стал первым итальянским футболистом, забившим в свои ворота в истории Евро.
Италия уступила Испании (0:1) в рамках второго тура группового раунда Евро-2024. Испанцы забили гол с помощью защитника итальянской команды Риккардо Калафьори, срезавшего мяч в свои ворота. Примечательно, что Калафьори стал автором первого автогола Италии в истории Евро.
- 22-летний Риккардо Калафьори представляет цвета «Болоньи».
- В минувшем сезоне защитник провел 30 поединков в рамках Серии А. В них он сумел отметиться 2 голами и еще 5 раз ассистировать своим партнерам по команде. В активе Калафьори 3 игры за сборную Италии.
- В следующем туре команда Лучано Спаллетти, имеющая в своем активе три очка, сыграет с Хорватией.