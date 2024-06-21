Калафьори – автор первого автогола сборной Италии в истории Евро

Защитник Риккардо Калафьори стал первым итальянским футболистом, забившим в свои ворота в истории Евро.

Италия уступила Испании (0:1) в рамках второго тура группового раунда Евро-2024. Испанцы забили гол с помощью защитника итальянской команды Риккардо Калафьори, срезавшего мяч в свои ворота. Примечательно, что Калафьори стал автором первого автогола Италии в истории Евро.