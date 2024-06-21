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    Роналду назвал три качества сборной Португалии

    Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал качества своей команды.

    «Единство, сосредоточенность и преданность», – подписал Роналду фото на странице в своей соцсети.

    • Португалия продолжает подготовку к поединку второго тура группового раунда Евро-2024 против Турции. Встреча состоится 22 июня на арене «Сигнал Идуна Парк», которая находится в Дортмунде. Главный рефери даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.
    • Обе команды подходят к поединку с равным количеством очков. Португальская сборная в первом матче оказалась сильнее Чехии (2:1). Турция же переиграла Грузию (3:1).
    • Криштиану Роналду в минувшем сезоне сыграл 45 встреч во всех турнирах за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В них португальский бомбардир наколотил 44 гола и еще 13 раз ассистировал своим партнерам по команде.

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    Источник: «Бомбардир»

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