Роналду назвал три качества сборной Португалии

Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду назвал качества своей команды.
«Единство, сосредоточенность и преданность», – подписал Роналду фото на странице в своей соцсети.
- Португалия продолжает подготовку к поединку второго тура группового раунда Евро-2024 против Турции. Встреча состоится 22 июня на арене «Сигнал Идуна Парк», которая находится в Дортмунде. Главный рефери даст стартовый свисток в 19:00 по московскому времени.
- Обе команды подходят к поединку с равным количеством очков. Португальская сборная в первом матче оказалась сильнее Чехии (2:1). Турция же переиграла Грузию (3:1).
- Криштиану Роналду в минувшем сезоне сыграл 45 встреч во всех турнирах за «Аль-Наср» из Саудовской Аравии. В них португальский бомбардир наколотил 44 гола и еще 13 раз ассистировал своим партнерам по команде.