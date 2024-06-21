Футболист сборной Испании прокомментировал победу над Италией

Форвард сборной Испании Нико Уильямс поделился мыслями по поводу победы в матче с Италией (1:0) в рамках Евро-2024.
«Я доволен. Мы сегодня сражались как звери. Мы показали, что можем выиграть чемпионат Европы. У нас хорошее взаимопонимание с Кукурельей. Тренер говорил мне больше брать игру на себя и быть собой», – рассказал Уильямс.
- 21-летний Нико Уильямс является основным футболистом Испании. Он поучаствовал в двух поединках на Евро. В игре с Хорватией (3:0) игрок провел на футбольном поле 68 минут, а в поединке против Италии (1:0) футболист сыграл 78 минут.
- Испания сумела гарантировать себе плей-офф турнира. В активе испанской сборной 6 очков.
- Нико Уильямс, защищающий цвета «Атлетика», в минувшем сезоне провел 37 встреч во всех соревнованиях. В них испанец смог забить 8 голов и 19 раз ассистировать своим партнерам по команде.