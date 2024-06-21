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    • Футболист сборной Испании прокомментировал победу над Италией

    Футболист сборной Испании прокомментировал победу над Италией

    Форвард сборной Испании Нико Уильямс поделился мыслями по поводу победы в матче с Италией (1:0) в рамках Евро-2024.

    «Я доволен. Мы сегодня сражались как звери. Мы показали, что можем выиграть чемпионат Европы. У нас хорошее взаимопонимание с Кукурельей. Тренер говорил мне больше брать игру на себя и быть собой», – рассказал Уильямс.

    • 21-летний Нико Уильямс является основным футболистом Испании. Он поучаствовал в двух поединках на Евро. В игре с Хорватией (3:0) игрок провел на футбольном поле 68 минут, а в поединке против Италии (1:0) футболист сыграл 78 минут.
    • Испания сумела гарантировать себе плей-офф турнира. В активе испанской сборной 6 очков.
    • Нико Уильямс, защищающий цвета «Атлетика», в минувшем сезоне провел 37 встреч во всех соревнованиях. В них испанец смог забить 8 голов и 19 раз ассистировать своим партнерам по команде.

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    Источник: «Матч ТВ»

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