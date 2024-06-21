Футболист сборной Испании прокомментировал победу над Италией

Форвард сборной Испании Нико Уильямс поделился мыслями по поводу победы в матче с Италией (1:0) в рамках Евро-2024.

«Я доволен. Мы сегодня сражались как звери. Мы показали, что можем выиграть чемпионат Европы. У нас хорошее взаимопонимание с Кукурельей. Тренер говорил мне больше брать игру на себя и быть собой», – рассказал Уильямс.