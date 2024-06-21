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    • Форвард «Рубина» Даку извинился за оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов

    Форвард «Рубина» Даку извинился за оскорбительные кричалки в адрес македонцев и сербов

    Албанский футболист Мирлинд Даку высказался по поводу скандала со своим участием после игры с Хорватией (2:2) в рамках Евро-2024.

    «Как и у любого футболиста, в такие моменты эмоции выходят на другой уровень, и только тот, кто на поле, способен их понять. Сложно описать ощущения от игры за эту сборную, за этих прекрасных фанатов, которые окружают нас безграничной любовью. Если я кого-то обидел после матча с Хорватией – это потому, что влияние игры берет свое. Я продолжаю работать вместе со всей группой над реализацией нашей мечты. Прощение – это по-мужски, и я чувствую моральную и профессиональную обязанность сделать это – ради всех, кто был обижен», – пояснил Даку.

    • Албания героически отыгралась в поединке с Хорватией, забив в самой концовке игры. Это первые очки албанской дружины на турнире. Следующим соперником коллектива Силвиньо станет Испания, не знающая поражений на континентальном первенстве в Германии.
    • После игры футболист Албании Мирлинд Даку, выступающий в России за «Рубин», позволил себе оскорбления в адрес македонцев и сербов. УЕФА принял решение завести дело на футболиста. Ему грозит наказание.
    • 26-летний Мирлинд Даку, играющий на позиции центрального нападающего, представляет цвета «Рубина» с лета 2023 года. В майке казанского коллектива албанец поучаствовал в 33 поединках во всех соревнованиях, забив 10 голов и 4 раза ассистировав своим партнерам по команде. На турнире в Германии Даку отыграл всего 7 минут. Всего в активе игрока «Рубина» 1 гол в 6 играх в майке своей национальной команды.

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    Источник: Социальные сети Даку

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