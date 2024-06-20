Голкипер сборной Дании высказался о Кейне

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель поделился своими мыслями по поводу форварда сборной Англии Гарри Кейна.
«Три года назад сборная Англии была командой мирового уровня, и если вы посмотрите на некоторые дополнения и опыт, который они приобрели, Англия, вероятно, станет лучшей командой. Нам придeтся быть на вершине, чтобы победить их. Кейн невероятно трудолюбив, он один из лучших нападающих в мире. Больше о нeм ничего не скажешь», – высказал мнение Шмейхель.
- Сегодня Англия и Дания сыграют между собой в рамках 2 тура группового раунда Евро-2024.
- Команды по-разному стартовали на континентальном первенстве в Германии. Англичане довольно уверенно обыграли Сербию благодаря голу Джуда Беллингема. Датчане же упустили три очка, сыграв вничью со Словенией (1:1).
- Гарри Кейн является главной ударной силой английской сборной. Форвард «Баварии» имеет на своем счету 63 гола в 92 поединках за сборную Англии. В минувшем сезоне Кейн наколотил 36 голов в 32 играх в рамках немецкой Бундеслиги. Всего за сезон у Гарри 44 гола и 12 ассистов в 46 матчах.