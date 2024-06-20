Голкипер сборной Дании высказался о Кейне

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель поделился своими мыслями по поводу форварда сборной Англии Гарри Кейна.

«Три года назад сборная Англии была командой мирового уровня, и если вы посмотрите на некоторые дополнения и опыт, который они приобрели, Англия, вероятно, станет лучшей командой. Нам придeтся быть на вершине, чтобы победить их. Кейн невероятно трудолюбив, он один из лучших нападающих в мире. Больше о нeм ничего не скажешь», – высказал мнение Шмейхель.