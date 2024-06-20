Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Защитник «Баварии» ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал»

    Защитник «Баварии» ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал»

    Канадский футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался по поводу возможного переезда в Мадрид.

    «Переход в «Реал»? Когда Кубок Америки закончится, посмотрим, что произойдeт», – высказался Дэвис.

    23-летний канадец Альфонсо Дэвис, играющий на позиции крайнего защитника, представляет цвета «Баварии» с 2019 года. В майке мюнхенского коллектива футболист поучаствовал в 195 поединках. В них он сумел записать в свой актив 11 голов и 31 голевую передачу. Отметим, что на счету защитника 15 голов 47 играх за сборную Канады.

    В минувшем сезоне Дэвис набрал 3+6 по системе «гол плюс пас» в 42 матчах. «Бавария» финишировала на 3 месте по итогам сезона в Бундеслиге.

    Ранее в различных источниках появлялась информация о том, что в услугах Дэвиса заинтересован «Реал».

    Новости по теме
    «Бавария» планирует повысить зарплату Дэвису, чтобы сохранить его в клубе
    Три европейских топ-клуба хотят усилиться защитником «Баварии» Дэвисом
    «Бавария» нашла замену для Дэвиса
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 04:45
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+