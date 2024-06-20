Защитник «Баварии» ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал»

Канадский футболист «Баварии» Альфонсо Дэвис высказался по поводу возможного переезда в Мадрид.

«Переход в «Реал»? Когда Кубок Америки закончится, посмотрим, что произойдeт», – высказался Дэвис.

23-летний канадец Альфонсо Дэвис, играющий на позиции крайнего защитника, представляет цвета «Баварии» с 2019 года. В майке мюнхенского коллектива футболист поучаствовал в 195 поединках. В них он сумел записать в свой актив 11 голов и 31 голевую передачу. Отметим, что на счету защитника 15 голов 47 играх за сборную Канады.

В минувшем сезоне Дэвис набрал 3+6 по системе «гол плюс пас» в 42 матчах. «Бавария» финишировала на 3 месте по итогам сезона в Бундеслиге.

Ранее в различных источниках появлялась информация о том, что в услугах Дэвиса заинтересован «Реал».