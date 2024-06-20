Капитан сборной Швейцарии прокомментировал ничью с Шотландией

Футболист сборной Швейцарии Гранит Джака поделился мыслями по поводу итогов матча против Швейцарии (1:1) в рамках Евро-2024.

«Это была уверенная игра, на которую можно в дальнейшем опираться. Шотландия зачастую использовала персональную опеку. Мы должны были создавать больше моментов», – высказался Джака.

Швейцария Мурата Якина поделила очки с Шотландией, отыгравшись на 26-й минуте. Ничью швейцарцам принес Джердан Шакири.

Теперь в активе дружины Якина 4 очка. Следующим соперником Швейцарии станет Германия, одержавшая две победы в группе.

Гранит Джака, играющий на позиции опорного полузащитника, вышел в основе Швейцарии на поединок с Шотландией. Футболист «Байера» отыграл все 90 минут.