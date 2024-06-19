Евро-2024. Хорватия не удержала победу над Албанией (2:2), пропустив на 95-й минуте

Сборная Хорватии во второй раз подряд потеряла очки на чемпионате Европы.

Команда Златко Далича не смогла обыграть Албанию в стартовом матче 2-го тура группового этапа.

Хорваты пропустили первыми на 11-й минуте, ответили двумя голами после перерыва, но упустили победу в компенсированное время.

У обеих команд по одному очку после двух туров Евро-2024. В заключительном Хорватия сыграет с Италией, а Албания – с Испанией.

Евро-2024. Групповой этап. 2-й тур

Хорватия – Албания – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Лячи, 11; 1:1 – Крамарич, 74; 2:1 – Гясула (в свои ворота), 76; 2:2 – Гясула, 90+5.

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