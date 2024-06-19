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    • Евро-2024. Хорватия не удержала победу над Албанией (2:2), пропустив на 95-й минуте

    Евро-2024. Хорватия не удержала победу над Албанией (2:2), пропустив на 95-й минуте

    Сборная Хорватии во второй раз подряд потеряла очки на чемпионате Европы.

    Команда Златко Далича не смогла обыграть Албанию в стартовом матче 2-го тура группового этапа.

    Хорваты пропустили первыми на 11-й минуте, ответили двумя голами после перерыва, но упустили победу в компенсированное время.

    У обеих команд по одному очку после двух туров Евро-2024. В заключительном Хорватия сыграет с Италией, а Албания – с Испанией.

    Евро-2024. Групповой этап. 2-й тур

    Хорватия – Албания – 2:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Лячи, 11; 1:1 – Крамарич, 74; 2:1 – Гясула (в свои ворота), 76; 2:2 – Гясула, 90+5.

    Календарь Евро-2024

    Таблицы групп Евро-2024

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 17:58
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    Комментарии (10)
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    Semenycch
    1718809233
    С Албанией все понятно, стадо стадом, а вот то как ползала по полю еле живая сборная Хорватии это что то! Похоже золотое поколение и у Бельгийцев и у Хорватов состарилось и собирается повесить бутсы на гвоздик!
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    Spartak_forv@
    1718809310
    Заслуженный итог-албанцы не заслужили проигрыш,хорваты не заслужили выигрыш
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    7:1
    1718809334
    идиоты. хотя, что с них взять. 2 сборные точно нуждаются в омоложении и глобальной перестройке: хорваты и бельгийцы.
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    Красногорск_Фан
    1718809527
    думал матч будет скучным. А нет. Евро радует!
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    DVOK68
    1718809584
    Когда-то "удержалки"и "победилки"заканчиваются.Что и произошло.
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    Алексей З
    1718810140
    " лебединая песня" команды пенсионеров.
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    Из Твери Леха
    1718810601
    Евро не турнир хорватов. Зато на ЧМ берут медали.
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    ...короче
    1718811070
    ...перезрелая вальяжность хорватов и бестолковая, но результативная, упоротось албанцев, нейтрализовали друг друга... Но весело)...
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    САДЫЧОК
    1718811425
    Драматичный матч! Отличная игра обеих команд!
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