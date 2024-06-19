Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Обзор матча Хорватия – Албания голы и лучшие моменты (Видео)

    Обзор матча Хорватия – Албания голы и лучшие моменты (Видео)

    Сборная Хорватии упустила победу над Албанией пропустив на 95-ой минуте в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 2:2.

    1-й тайм

    В первом тайме Хорватия не смогла отличится результативными действиями. Подопечные Далича больше владели мячом, но команда не создавала голевые моменты. Хорваты ни разу не попали в створ ворот. Албания могла закончить половину со счетом 2:0, но Ливакович спас свою сборную. Смотреть сейв Ливаковича.

    Смотреть гол Лячи.

    Албанцы неожиданно открыли счет. Размеренное владение на чужой половине приводит к пасу направо, оттуда подача в штрафную – и точный удар головой от Лячи.

    Используйте фрибет 2024 рублей.

    2-й тайм

    Второй тайм для Хорватии начался с двойной замены. Логичное вмешательство Далича. У команды второй матч подряд есть мяч, но почти напрочь отсутствуют моменты. И это принесло свои плоды. Албания все меньше получала мяч, а Хорваты получили свои голевые моменты и смогли их реализовать. Но Албания не сдавалась до конца встречи, на 95-ой минуте Гьясула смог спасти свою команду от поражения.

    Смотреть гол Крамарича.

    Крамарич получил пас в штрафной. Перед ним был защитник, который поднял левую ногу, чтобы заблокировать потенциальный удар в дальний угол. Андрей пробил как раз между ног. В створ. Счет равный.

    Смотреть автогол Гясула.

    Хорваты смогли быстро забить второй гол. Будимир на левом краю штрафной выиграл борьбу за позицию у защитника и отдал низом к вратарской. Оттуда неудачный удар попадает в ногу одному защитнику, потом в ногу Гясуле, а от нее в ворота. Автогол.

    Смотреть гол Гясула.

    Пас с левого края в центр штрафной, там набегает Гясула и забивает, найдя щель между ног защитника.

    Полный видеообзор матча можно посмотреть на Окко.

    Новости по теме
    Албанец Гясула стал автором уникального достижения
    Назван лучший игрок матча Хорватия – Албания
    Евро-2024. Хорватия не удержала победу над Албанией (2:2), пропустив на 95-й минуте 10
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:50
    Рекомендуем
    Комментарии (0)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+