Сборная Хорватии упустила победу над Албанией пропустив на 95-ой минуте в рамках 2-го тура группового этапа чемпионата Европы, итоговый счет 2:2.

1-й тайм

В первом тайме Хорватия не смогла отличится результативными действиями. Подопечные Далича больше владели мячом, но команда не создавала голевые моменты. Хорваты ни разу не попали в створ ворот. Албания могла закончить половину со счетом 2:0, но Ливакович спас свою сборную. Смотреть сейв Ливаковича.

Смотреть гол Лячи.

Албанцы неожиданно открыли счет. Размеренное владение на чужой половине приводит к пасу направо, оттуда подача в штрафную – и точный удар головой от Лячи.

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2-й тайм

Второй тайм для Хорватии начался с двойной замены. Логичное вмешательство Далича. У команды второй матч подряд есть мяч, но почти напрочь отсутствуют моменты. И это принесло свои плоды. Албания все меньше получала мяч, а Хорваты получили свои голевые моменты и смогли их реализовать. Но Албания не сдавалась до конца встречи, на 95-ой минуте Гьясула смог спасти свою команду от поражения.

Смотреть гол Крамарича.

Крамарич получил пас в штрафной. Перед ним был защитник, который поднял левую ногу, чтобы заблокировать потенциальный удар в дальний угол. Андрей пробил как раз между ног. В створ. Счет равный.

Смотреть автогол Гясула.

Хорваты смогли быстро забить второй гол. Будимир на левом краю штрафной выиграл борьбу за позицию у защитника и отдал низом к вратарской. Оттуда неудачный удар попадает в ногу одному защитнику, потом – в ногу Гясуле, а от нее – в ворота. Автогол.

Смотреть гол Гясула.

Пас с левого края в центр штрафной, там набегает Гясула и забивает, найдя щель между ног защитника.

Полный видеообзор матча можно посмотреть на Окко.