Корнеев объяснил, как Роналду удается поддерживать хорошую форму

Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о хорошей физической форме 39-летнего нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

«Почему Роналду в хорошей форме? Когда он перемещается в новую страну, то он покупает себе дом, где он строит себе тренажерный зал или футбольное поле. Он таким образом благоустраивается, что может 24 часа в день, если захочет, заниматься индивидуально. Он правильно питается, правильно тренируется», – сказал Корнеев.