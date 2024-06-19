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    • Корнеев объяснил, как Роналду удается поддерживать хорошую форму

    Корнеев объяснил, как Роналду удается поддерживать хорошую форму

    Бывший тренер сборной России Игорь Корнеев высказался о хорошей физической форме 39-летнего нападающего саудовского «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду.

    «Почему Роналду в хорошей форме? Когда он перемещается в новую страну, то он покупает себе дом, где он строит себе тренажерный зал или футбольное поле. Он таким образом благоустраивается, что может 24 часа в день, если захочет, заниматься индивидуально. Он правильно питается, правильно тренируется», – сказал Корнеев.

    • Роналду принимает участие в своем 6-м чемпионате Европы.
    • Португалец дебютировал в футболе на взрослом уровне в августе 2002 года в составе «Спортинга».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    САДЫЧОК
    1718794181
    Роналду был медленным, не вписывался в игру, к сожалению. Гол не засчитали из за его не расторопности!
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