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    • Обращение Роналду к фанатам перед стартом Португалии на Евро-2024

    Обращение Роналду к фанатам перед стартом Португалии на Евро-2024

    Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам национальной команды перед ее первым матчем на Евро-2024 с Чехией.

    «Португальцы, сегодня начинается еще одна глава нашей истории. Я с любовью вспоминаю свой первый день в составе сборной, путь, полный испытаний и побед. Теперь я снова имею честь быть рядом с командой чемпионов, полной таланта и решимости.

    Благодаря силе и поддержке каждого мы воплощаем мечты в реальность. Давайте вместе бороться за еще один триумф. Когда мы едины, нас не остановить. Вперед, Португалия!» – написал Роналду.

    • Матч начнется в 22:00 мск.
    • Для 39-летнего Роналду этот чемпионат Европы является уже шестым в карьере.

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    Источник: страница Криштиану Роналду в соцсети X

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