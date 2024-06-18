Обращение Роналду к фанатам перед стартом Португалии на Евро-2024

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к болельщикам национальной команды перед ее первым матчем на Евро-2024 с Чехией.

«Португальцы, сегодня начинается еще одна глава нашей истории. Я с любовью вспоминаю свой первый день в составе сборной, путь, полный испытаний и побед. Теперь я снова имею честь быть рядом с командой чемпионов, полной таланта и решимости.

Благодаря силе и поддержке каждого мы воплощаем мечты в реальность. Давайте вместе бороться за еще один триумф. Когда мы едины, нас не остановить. Вперед, Португалия!» – написал Роналду.