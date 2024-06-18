Божович: «На Евро-2024 не хватает России, без нее чемпионат смотрится очень слабым»

Бывший главный тренер «Амкара», «Локомотива», «Динамо» и «Ростова» Миодраг Божович признался, что ему не хватает сборной России на Евро-2024.

Российская команда не была допущена к участию в турнире из-за событий на Украине.

«На этом Евро сильно не хватает сборной России. Смотрел матчи и не увидел ни одного качественного. Там не было нормального футбола. Конечно, никто не знает, вышла бы сегодняшняя сборная России из группы на этом Евро, но пока без российской команды этот чемпионат смотрится очень слабым. Качественного футбола я так и не увидел», – сказал Божович.