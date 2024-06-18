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    • Божович: «На Евро-2024 не хватает России, без нее чемпионат смотрится очень слабым»

    Божович: «На Евро-2024 не хватает России, без нее чемпионат смотрится очень слабым»

    Бывший главный тренер «Амкара», «Локомотива», «Динамо» и «Ростова» Миодраг Божович признался, что ему не хватает сборной России на Евро-2024.

    Российская команда не была допущена к участию в турнире из-за событий на Украине.

    «На этом Евро сильно не хватает сборной России. Смотрел матчи и не увидел ни одного качественного. Там не было нормального футбола. Конечно, никто не знает, вышла бы сегодняшняя сборная России из группы на этом Евро, но пока без российской команды этот чемпионат смотрится очень слабым. Качественного футбола я так и не увидел», – сказал Божович.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:22
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    Комментарии (6)
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    mikatv
    1718714071
    Ржунимагу) И детройтский автосалон без Москвича поблек.
    Ответить
    Алексей З
    1718714302
    Походу деньги закончились и хочет в Россию.
    Ответить
    subbotaspartak
    1718714466
    Сколько слюны накопил
    Ответить
    Spartak_forv@
    1718715020
    Такого перла даже наши отечественные физруки не выдали бы
    Ответить
    ...короче
    1718715192
    ... если б не знал, что он по русски неплохо шпрехает, то подумал бы, что это трудности перевода с какого-то неизвестного диалекта одного из древних языков Европы...
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    The only one
    1718715662
    Скоро вернётся...
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