Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Евро-2024 Матчи Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
Евро-2024 Кубок Америки РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    Пушка, Альпы и бронзовая медаль – какой чемпионат Европы мы загадали?
    2 Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    Угадаете финал Лиги чемпионов по фото?
    3 Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    Кто выиграл больше трофеев из «Зенита» и ЦСКА?
    • Главная
    • Новости
    • Экс-хавбек сборной Чехии назвал Роналду слабым звеном команды Португалии

    Экс-хавбек сборной Чехии назвал Роналду слабым звеном команды Португалии

    Бывший полузащитник сборной Чехии Карел Поборски считает, что Криштиану Роналду не должен играть в стартовом составе команды Поругалии на Евро-2024.

    «Я давно говорил, что Криштиану Роналду станет одним из самых слабых звеньев сборной Португалии, если выйдет в стартовом составе. Болельщики обеих команд будут от него без ума, но в его возрасте он уже не так хорош в плане построения игры и прессинга, как его более молодые партнеры. Я предпочитаю, чтобы он не играл в стартовом составе, он бы больше помог команде.

    Я думаю, сам Роналду никогда этого не поймет. Я снимаю шляпу перед тем, что он сделал, благодаря его огромной уверенности в себе, но время не остановить, ему 39 лет. Мы не знаем, как обстоят дела с тренером Роберто Мартинесом, но писали, что у его предшественника Фернанду Сантуша была такая же проблема на чемпионате мира», – сказал Поборски.

    Поборски также ответил на вопрос о том, что у Роналду семь результативных передач на чемпионатах Европы – на одну меньше, чем у Поборски, который является рекордсменом: «Меня не волнует индивидуальная статистика, гораздо важнее команда. Успех наших ребят в первом матче очень порадовал бы меня как болельщика сборной, а уже потом и как рекордсмена».

    • Португалия и Чехия сыграют сегодня, 18 июня, на чемпионате Европы-2024. Матч начнется в 22:00 мск.
    • Роналду выступает на своем шестом Евро.

    Новости по теме
    Роналду планирует сыграть на ЧМ-2026 6
    Мартинес запретил свите Роналду жить на базе Португалии на Евро-2024 4
    Джанашия ответил, кто забьет больше голов на Евро-2024 – Хвича или Роналду 2
    Источник: O Jogo

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:28
    Рекомендуем
    Комментарии (3)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Красногорск_Фан
    1718706981
    Я не знаю кто это. В отличие от Роналду. Если бы его выпустили в первом тайме с Марокко кто знает. Можно только строить теории.
    Ответить
    ...короче
    1718707258
    ...Бомбер, что у тебя происходит сегодня с софтом?!... Кнопка лайков не хочет срабатывать(...
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+