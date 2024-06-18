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    Полузащитник сборной Хорватии выбыл до конца Евро-2024

    Полузащитник сборной Хорватии и «Торино» Никола Влашич покинул расположение национальной команды из-за мышечной травмы и пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы.

    «Мне очень жаль, что эта новая травма не позволит мне помочь команде. Я сделал все возможное, чтобы быть готовым, и я хотел бы поблагодарить главного тренера и тренерский штаб за предоставленную возможность.

    Я верю в эту команду и уверен, что она добьется успеха – я буду ее самым большим болельщиком!» – сказал Влашич.

    «Никола приложил много усилий, чтобы помочь команде на Евро-2024, и он является неотъемлемой частью команды. К сожалению, у него случилась вторая травма, и я могу только поблагодарить его за все, что он сделал», – добавил главный тренер хорватской команды Златко Далич.

    • Влашич не играл в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором Хорватия проиграла Испании (0:3).
    • 19 июня хорваты встретятся с Албанией, а 24 июня – с Италией.

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    Источник: страница сборной Хорватии в соцсети X

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