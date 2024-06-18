Полузащитник сборной Хорватии выбыл до конца Евро-2024

Полузащитник сборной Хорватии и «Торино» Никола Влашич покинул расположение национальной команды из-за мышечной травмы и пропустит оставшуюся часть чемпионата Европы.

«Мне очень жаль, что эта новая травма не позволит мне помочь команде. Я сделал все возможное, чтобы быть готовым, и я хотел бы поблагодарить главного тренера и тренерский штаб за предоставленную возможность.

Я верю в эту команду и уверен, что она добьется успеха – я буду ее самым большим болельщиком!» – сказал Влашич.

«Никола приложил много усилий, чтобы помочь команде на Евро-2024, и он является неотъемлемой частью команды. К сожалению, у него случилась вторая травма, и я могу только поблагодарить его за все, что он сделал», – добавил главный тренер хорватской команды Златко Далич.