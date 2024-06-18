Футболист сборной Бельгии высказался о поражении от Словакии

Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско подвел итоги матча против Словакии (0:1) в рамках Евро-2024.
«Нам больше не хватало удачи, нежели темпа. У нас было много возможностей, но мы не смогли довести дело до конца. Мы должны оставаться сосредоточенными, у нас осталось две игры, чтобы пройти дальше», – высказал мнение Карраско.
- 30-летний Янник Карраско, представляющий цвета саудовского «Аль-Шабаб», сыграл в поединке против Австрии (0:1) на позиции защитника. Футболист провел на футбольном поле 84 минуты, не сумев помочь своей команде избежать сенсационного поражения.
- Всего в активе Янника 11 голов в 74 играх в майке бельгийской сборной.
- Следующим соперником дружины экс-спартаковца Доменико Тедеско станет Румыния, разгромившая Украину (3:0).