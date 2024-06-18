Футболист сборной Бельгии высказался о поражении от Словакии

Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско подвел итоги матча против Словакии (0:1) в рамках Евро-2024.

«Нам больше не хватало удачи, нежели темпа. У нас было много возможностей, но мы не смогли довести дело до конца. Мы должны оставаться сосредоточенными, у нас осталось две игры, чтобы пройти дальше», – высказал мнение Карраско.