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    • Футболист сборной Бельгии высказался о поражении от Словакии

    Футболист сборной Бельгии высказался о поражении от Словакии

    Полузащитник сборной Бельгии Янник Карраско подвел итоги матча против Словакии (0:1) в рамках Евро-2024.

    «Нам больше не хватало удачи, нежели темпа. У нас было много возможностей, но мы не смогли довести дело до конца. Мы должны оставаться сосредоточенными, у нас осталось две игры, чтобы пройти дальше», – высказал мнение Карраско.

    • 30-летний Янник Карраско, представляющий цвета саудовского «Аль-Шабаб», сыграл в поединке против Австрии (0:1) на позиции защитника. Футболист провел на футбольном поле 84 минуты, не сумев помочь своей команде избежать сенсационного поражения.
    • Всего в активе Янника 11 голов в 74 играх в майке бельгийской сборной.
    • Следующим соперником дружины экс-спартаковца Доменико Тедеско станет Румыния, разгромившая Украину (3:0).

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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