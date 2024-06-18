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    • Главный тренер сборной Бельгии Тедеско высказался о реализации Лукаку

    Главный тренер сборной Бельгии Тедеско высказался о реализации Лукаку

    Наставник Бельгии Доменико Тедеско поделился своими мыслями по поводу реализации форварда команды Ромелу Лукаку.

    «Ромелу знает, как забивать голы. Он очень силeн психологически и обязательно придeт в норму, – высказался Тедеско.

    • Бельгия неудачно стартовала на Евро-2024. В первом туре группового раунда континентального первенства дружина Тедеско неожиданно проиграла Словакии (0:1).
    • При этом бельгийская команда имела большое количество шансов поразить ворота словаков. Но Бельгию подвела реализация. В частности, форвард Ромелу Лукаку несколько раз не смог реализовать выгодные моменты, а два его гола были отменены из-за нарушений правил.
    • Отметим, что всего в активе Лукаку 85 голов в 115 поединках в майке сборной Бельгии.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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