Главный тренер сборной Бельгии Тедеско высказался о реализации Лукаку

Наставник Бельгии Доменико Тедеско поделился своими мыслями по поводу реализации форварда команды Ромелу Лукаку.
«Ромелу знает, как забивать голы. Он очень силeн психологически и обязательно придeт в норму, – высказался Тедеско.
- Бельгия неудачно стартовала на Евро-2024. В первом туре группового раунда континентального первенства дружина Тедеско неожиданно проиграла Словакии (0:1).
- При этом бельгийская команда имела большое количество шансов поразить ворота словаков. Но Бельгию подвела реализация. В частности, форвард Ромелу Лукаку несколько раз не смог реализовать выгодные моменты, а два его гола были отменены из-за нарушений правил.
- Отметим, что всего в активе Лукаку 85 голов в 115 поединках в майке сборной Бельгии.