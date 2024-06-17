В Госдуме отреагировали на запрет российских флагов на матчах сборной Украины

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила решение УЕФА запретить российские флаги на матчах Евро-2024 с участием Украины.
«Во-первых, это безопасность. Зачем провоцировать лишний раз? Понятно, что на матче Украины обстановка будет накалена.
С другой стороны, это очень странно выглядит. Если, например, на матч Украины придут болельщики с бразильским флагом, им не сделают замечание?
Если уж запрещать, то вроде как всем надо», – сказала Журова.
- Украина сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.
- Матч с румынами начался в 16:00 мск.
- «Бомбардир» ведет его текстовую онлайн-трансляцию.