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    • В Госдуме отреагировали на запрет российских флагов на матчах сборной Украины

    В Госдуме отреагировали на запрет российских флагов на матчах сборной Украины

    Депутат Госдумы РФ Светлана Журова оценила решение УЕФА запретить российские флаги на матчах Евро-2024 с участием Украины.

    «Во-первых, это безопасность. Зачем провоцировать лишний раз? Понятно, что на матче Украины обстановка будет накалена.

    С другой стороны, это очень странно выглядит. Если, например, на матч Украины придут болельщики с бразильским флагом, им не сделают замечание?

    Если уж запрещать, то вроде как всем надо», – сказала Журова.

    • Украина сыграет в одной группе с Бельгией, Румынией и Словакией.
    • Матч с румынами начался в 16:00 мск.
    • «Бомбардир» ведет его текстовую онлайн-трансляцию.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии (7)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Spartak_forv@
    1718634912
    Журовой,как и всем депутатам надо меньше обращать внимание на такие новости,а заниматься своими непосредственными делами!
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    The only one
    1718637580
    Журова- ты беспомощна, как младенец. И мысли выдаёшь на уровне пятилетнего ребёнка.
    Ответить
    AtticusFinch
    1718637739
    Зачем ваще нести флаги на игру этой помойки? потроллить? на такое унижение себя только они способны! на матчах теннисных эти твари сидят и чушь несут))думают их вопли кого-то задевают!
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    VPERDIV SPARTAK
    1718638647
    Только и успевают реагировать)
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