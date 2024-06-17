Аршавин назвал сборную-участницу Евро-2024 «обычной рабочей командой»

Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил матч сборной Словении на Евро-2024 против Дании (1:1).

«Сборная Словении – команда, в которой понимают, что звeзд с неба они не хватают. У них всe шло по нарастающей. Сперва отдали инициативу, но у них сохранилось больше сил. Чем ближе был конец матча, тем больше они доходили до ворот датчан. Тем опаснее были моменты, тем больше борьбы они выигрывали.

Гол словенцев назревал. Сборная Словении – обычная рабочая команда с физически крепкими футболистами», – сказал участник Евро-2008 и Евро-2012.