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    • Аршавин назвал сборную-участницу Евро-2024 «обычной рабочей командой»

    Аршавин назвал сборную-участницу Евро-2024 «обычной рабочей командой»

    Бывший игрок сборной России Андрей Аршавин оценил матч сборной Словении на Евро-2024 против Дании (1:1).

    «Сборная Словении – команда, в которой понимают, что звeзд с неба они не хватают. У них всe шло по нарастающей. Сперва отдали инициативу, но у них сохранилось больше сил. Чем ближе был конец матча, тем больше они доходили до ворот датчан. Тем опаснее были моменты, тем больше борьбы они выигрывали.

    Гол словенцев назревал. Сборная Словении – обычная рабочая команда с физически крепкими футболистами», – сказал участник Евро-2008 и Евро-2012.

    • Также в этой группе играют Англия и Сербия.
    • Словению тренирует Матьяж Кек.
    • Самый дорогой игрок команды – Беньямин Шешко из «Лейпцига» (50 миллионов евро).

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии (1)
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    Алексей З
    1718613608
    Когда число участников раздуто, можно ярлыки вешать на любого. Эта "рабочая" команда билась и получила приемлемый результат. Респект !
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