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    Коди Гакпо оценил победу сборной Нидерландов над Польшей

    Нападающий сборной Нидерландов Коди Гакпо поделился мыслями по поводу победы над Польшей (2:1) в рамках группового этапа Евро-2024.

    «Трудный матч против сильного соперника. Они забили первыми, поэтому пришлось нелегко. Но мы создали много хороших моментов. Думаю, мы хорошо сыграли в целом, но надо лучше использовать шансы. Наша команда никогда не сдается, и у нас хороший резерв. Мы поменяли всю линию атаки. Ребята вышли и сыграли очень хорошо. Так что наша сила в том числе и в нашей скамейке», – высказал свое мнение Гакпо.

    Сборная Нидерландов Рональда Кумана стартовала на Евро-2024 с победы. Голландцы оказались сильнее Польши.

    Примечательно, что поляки забили первыми. Но Нидерландам удалось перевернуть ход матча, забив два мяча. Одним из автором голов стал форвард «Ливерпуля» Коди Гакпо. Он поразил ворота польской сборной на 29-й минуте встречи. Победу же коллективу Кумана принес страйкер «Хоффенхайма» Ваут Вегорст.

    В следующем туре голландцы, записавшие в свой актив 3 очка, сразятся с Францией.

    Коди Гакпо в завершившемся сезоне сыграл за «Ливерпуль» 53 встречи во всех соревнованиях. В них ему удалось отметиться 17 голами и 6 голевыми пасами. Отметим, что всего в активе Гакпо 9 голов в 24 встречах за сборную Нидерландов.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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