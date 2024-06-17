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    • Семь фанатов сборной Сербии арестовали из-за драки с англичанами перед матчем на Евро-2024

    Семь фанатов сборной Сербии арестовали из-за драки с англичанами перед матчем на Евро-2024

    Семь фанатов сборной Сербии были арестованы из-за драки с фанатами сборной Англии перед матчем группового этапа Евро-2024.

    По сведениям источника, полиция Гельзенкирхена арестовала семерых фанатов сборной Сербии, которые принимали участие в стычке с англичанами перед матчем Евро. Также немецкими правоохранительными органами было принято решение завести на одного из задержанных уголовное дело. Ему вменяется в вину нанесение тяжких телесных повреждений.

    • Вчера сборные Сербии и Англии встретились в рамках Евро-2024. Дружина Гарета Саутгейта оказалась сильнее благодаря точному попаданию Джуда Беллингема.
    • Примечательно, что команды впервые в своей истории встречались между собой в рамках официальных матчей. В следующем туре англичане, возглавившие квартет, сразятся с Данией, а сербы встретятся со Словений.
    • Ранее в сети появилось видео массовой потасовки между английскими и сербскими фанатами.

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    Источник: BBC

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