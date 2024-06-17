Семь фанатов сборной Сербии арестовали из-за драки с англичанами перед матчем на Евро-2024

Семь фанатов сборной Сербии были арестованы из-за драки с фанатами сборной Англии перед матчем группового этапа Евро-2024.
По сведениям источника, полиция Гельзенкирхена арестовала семерых фанатов сборной Сербии, которые принимали участие в стычке с англичанами перед матчем Евро. Также немецкими правоохранительными органами было принято решение завести на одного из задержанных уголовное дело. Ему вменяется в вину нанесение тяжких телесных повреждений.
- Вчера сборные Сербии и Англии встретились в рамках Евро-2024. Дружина Гарета Саутгейта оказалась сильнее благодаря точному попаданию Джуда Беллингема.
- Примечательно, что команды впервые в своей истории встречались между собой в рамках официальных матчей. В следующем туре англичане, возглавившие квартет, сразятся с Данией, а сербы встретятся со Словений.
- Ранее в сети появилось видео массовой потасовки между английскими и сербскими фанатами.