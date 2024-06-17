Семь фанатов сборной Сербии арестовали из-за драки с англичанами перед матчем на Евро-2024

Семь фанатов сборной Сербии были арестованы из-за драки с фанатами сборной Англии перед матчем группового этапа Евро-2024.

По сведениям источника, полиция Гельзенкирхена арестовала семерых фанатов сборной Сербии, которые принимали участие в стычке с англичанами перед матчем Евро. Также немецкими правоохранительными органами было принято решение завести на одного из задержанных уголовное дело. Ему вменяется в вину нанесение тяжких телесных повреждений.