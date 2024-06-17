Аршавин назвал двух футболистов сборной Англии, которые провалили игру с Хорватией

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился своими соображениями о победе Англии над Сербией (1:0) в рамках группового этапа Евро-2024.

«Фоден и Кейн провалили игру. Фоден вообще не был заметен, а он был признал лучшим игроком АПЛ. А у Кейна практически не было мяча. Он проигрывал много борьбы физически сильным защитникам сборной Сербии. И момента своего Кейн не нашел», – высказался Аршавин.