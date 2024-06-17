Аршавин назвал двух футболистов сборной Англии, которые провалили игру с Хорватией

Экс-игрок сборной России Андрей Аршавин поделился своими соображениями о победе Англии над Сербией (1:0) в рамках группового этапа Евро-2024.
«Фоден и Кейн провалили игру. Фоден вообще не был заметен, а он был признал лучшим игроком АПЛ. А у Кейна практически не было мяча. Он проигрывал много борьбы физически сильным защитникам сборной Сербии. И момента своего Кейн не нашел», – высказался Аршавин.
- Гарри Кейн и Фил Фоден вышли в основе сборной Англии на матч с Сербией (1:0), но результативными действиями не отметились. Победный гол в свой актив записал Джуд Беллингем.
- Фил Фоден, представляющий цвета «Манчестер Сити», в завершившемся сезоне АПЛ поучаствовал в 35 поединках. В них он сумел отметиться 19 голами и 8 голевыми передачами. Своими результативными действиями англичанин помог команде снова завоевать золотые медали чемпионата Англии.
- Гарри Кейн летом 2023 года перебрался в «Баварию» из «Тоттенхэма». На его счету 44 гола в 45 встречах за мюнхенский коллектив. Примечательно, что в минувшем сезоне мюнхенцы остались без трофеев впервые с 2012 года.
- Следующий матч Англия проведет против Дании.