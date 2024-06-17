Кейн высказался о победе сборной Англии над Сербией

Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился впечатлениями от победы на Сербией (1:0) в рамках группового этапа Евро-2024.

«Мы знали, что это будет тяжелая игра. Сербия представляет много угроз и имеет несколько хороших игроков. Они дали нам бой, но я думаю, что мы справились очень хорошо. Во втором тайме был период, когда мы застрял в нашей штрафной, так что нам было трудно выбраться. Сегодня мы добыли важную победу», – поделился мнением Кейн.