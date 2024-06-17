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    Кейн высказался о победе сборной Англии над Сербией

    Капитан сборной Англии Гарри Кейн поделился впечатлениями от победы на Сербией (1:0) в рамках группового этапа Евро-2024.

    «Мы знали, что это будет тяжелая игра. Сербия представляет много угроз и имеет несколько хороших игроков. Они дали нам бой, но я думаю, что мы справились очень хорошо. Во втором тайме был период, когда мы застрял в нашей штрафной, так что нам было трудно выбраться. Сегодня мы добыли важную победу», – поделился мнением Кейн.

    • Вчера Англия провела свой дебютный поединок на континентальном первенстве в Германии. В соперниках была Сербия Драгана Стойковича. Три очка англичанам принес точный удар Джуда Беллингема.
    • Благодаря этой победе дружина Гарета Саутгейта с 3 очками возглавила квартет. Следующим соперником Англии станет Дания, упустившая победу в игре со Словений (1:1).
    • Примечательно, что Гарри Кейн всего дважды коснулся мяча в первом тайме встречи против Сербии. При этом во второй половине Кейн имел шансы отметиться голом, но его удар отразил голкипер сербской сборной Райкович.

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    Источник: BBC Sport

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