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    • Капитан сборной Сербии Тадич – о российских болельщиках: «Мне сказали ничего не говорить»

    Капитан сборной Сербии Тадич – о российских болельщиках: «Мне сказали ничего не говорить»

    Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич не стал отвечать на вопрос о российских болельщиках, посетивших матч с Англией (0:1) в рамках группового этапа Евро-2024.

    «Что бы вы сказали российским болельщикам, которые приехали вас поддержать? – вопрос Тадичу. Простите, я не могу ничего говорить. Мне сказали ничего не говорить», – пояснил Тадич.

    • Сербия Драгана Стойковича провела дебютный поединок в рамках Евро-2024. Соперником сербской сборной была Англия, являющаяся самой дорогой командой турнира. К сожалению для сербских болельщиков, матч сложился для дружины Стойковича неудачно. Англичанам удалось забрать три очка. Победный гол на счету Джуда Беллингема.
    • В различных СМИ сообщалось, что на игре присутствовали российские болельщики с флагами, которые поддерживали Сербию.
    • Душан Тадич остался в запасе на игру с Англией и вышел только во втором тайме поединка, не сумев помочь своей команде набрать очки. В следующем матче сербы сыграют со Словений.

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    Источник: «РБ Спорт»

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