Капитан сборной Сербии Тадич – о российских болельщиках: «Мне сказали ничего не говорить»

Полузащитник сборной Сербии Душан Тадич не стал отвечать на вопрос о российских болельщиках, посетивших матч с Англией (0:1) в рамках группового этапа Евро-2024.

«Что бы вы сказали российским болельщикам, которые приехали вас поддержать? – вопрос Тадичу. Простите, я не могу ничего говорить. Мне сказали ничего не говорить», – пояснил Тадич.