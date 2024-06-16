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    • В Госдуме отреагировали на драку сербов и англичан на Евро-2024: «В России такого быть не может»

    В Госдуме отреагировали на драку сербов и англичан на Евро-2024: «В России такого быть не может»

    Светлана Журова, депутат Госдумы РФ, прокомментировала драку фанатов Сербии и Англии на Евро-2024.

    • Стычка состоялась в Гельзенкирхене.
    • После нее задержали семерых сербов.
    • Одному из них вменяют нанесение тяжких телесных повреждений.

    «После того как они разрешили курить легкие наркотики на футбольных матчах, что еще стоило ожидать? Несомненно, у них будут сложности. Это их жизнь, пусть они сами разбираются, потому что такие инциденты не понравятся гражданам и болельщикам.

    Главное, мы все провели хорошо, и у нас таких инцидентов не было. Ключевое, что у нас такого быть не может. Мы все контролируем и пытаемся обезопасить болельщиков.

    У нас было все сделано высокопрофессионально. У меня друзья обеспечивали безопасность на том чемпионате мира, и я знаю, чего им это стоило.

    Пусть они сами решают эти ситуации. Просто хочется пожелать всем удачи», – сказала Журова.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.06.2024 22:47
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    Комментарии (5)
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    TIMOTHY
    1718567692
    И к чему это ты здесь скоментила)
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    zarsm
    1718568093
    Посещаемость упала более чем в два раза, да уж, очень высокопрофессионально. Прям 5 баллов!
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    Алексей З
    1718568326
    ГУЛАГ и нет проблем. Эта овца в курсе , что наших "болел" закрывали га прошлых Евро ?
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    fakeid
    1718568433
    журкина вообще понимает, что остальным стрёмно у нас находиться, особенно, если впервые приехали в россию? медведи, кгб, что там ещё. главное, убраться на родину живым. в катаре, наверное, все тоже вели себя прилично, потому что страшно затевать там драки, в отличие от германии.
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    momwig_
    1718571680
    Ну Х с ним - с коньков в Госдуру. Заставлять говорить-то зачем?!!
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