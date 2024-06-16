Лопырева раскрыла, за кого болеет на Евро-2024

Посол ЧМ-2018, бывшая девушка Федора Смолова Виктория Лопырева смотрит Евро-2024.

«Конечно, буду смотреть Евро! Виктория Лопырева и футбол ведь неразлучны (смеется).

Нас ждет очень интересный и непредсказуемый чемпионат! В прошлый раз с первого матча болела за команду Роберто Манчини и наслаждалась каждой игрой «скуадры адзурры»!

На сей раз выделю три главных фаворита на мой взгляд: Англия, Португалия и уже традиционно Пятая Французская республика! Но также не стоит сбрасывать со счетов хозяев турнира, действующих чемпионов Европы, красную фурию, и хорватов во главе с блестящим Лукой Модричем. А болеть я буду, скажу сразу, за португальцев», – сказала Лопырева.

40-летняя уроженка Ростова-на-Дону – посол ООН в РФ по борьбе с дискриминацией.

В 2008 году Лопырева вела с Георгием Черданцевым программу «Футбольная ночь» на НТВ.

В модельном бизнесе Виктория с прошлого века.

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