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    Лопырева раскрыла, за кого болеет на Евро-2024

    Посол ЧМ-2018, бывшая девушка Федора Смолова Виктория Лопырева смотрит Евро-2024.

    «Конечно, буду смотреть Евро! Виктория Лопырева и футбол ведь неразлучны (смеется).

    Нас ждет очень интересный и непредсказуемый чемпионат! В прошлый раз с первого матча болела за команду Роберто Манчини и наслаждалась каждой игрой «скуадры адзурры»!

    На сей раз выделю три главных фаворита на мой взгляд: Англия, Португалия и уже традиционно Пятая Французская республика! Но также не стоит сбрасывать со счетов хозяев турнира, действующих чемпионов Европы, красную фурию, и хорватов во главе с блестящим Лукой Модричем. А болеть я буду, скажу сразу, за португальцев», – сказала Лопырева.

    • 40-летняя уроженка Ростова-на-Дону – посол ООН в РФ по борьбе с дискриминацией.
    • В 2008 году Лопырева вела с Георгием Черданцевым программу «Футбольная ночь» на НТВ.
    • В модельном бизнесе Виктория с прошлого века.

    Бывшая девушка Смолова Лопырева показала пышную грудь в черном лифчике

    Бывшая девушка Смолова Лопырева показала роскошную фигуру на пляже

    Бывшая девушка Смолова Лопырева похвасталась соблазнительной грудью в купальнике

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии (3)
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    BoevStas1
    1718536431
    Прям очень интересная новость))
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    Таврида
    1718536914
    Какая нах Англия, Макарон по сравнению с ними - верх адекватности. Вот слиться как на финале прошлого Евро, поставив двух ниг на пенальти из-за толерантности, это да, красиво и унизительно будет, бггг. Мои пожелания лимонникам на этом Евро: Шанс - он не получка, не аванс, Он выпадает только раз, Фортуна в дверь стучит, а вас дома нет. Шанс - его так просто упустить, Но легче локоть укусить, Чем новый шанс заполучить Шанс - и вот, когда вы в двух шагах От груды сказочных богатств, Он говорит вам: Бог подаст.
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    The only one
    1718537323
    40-летняя уроженка Ростова-на-Дону – посол ООН в РФ по борьбе с дискриминацией. Вот всё, что угодно- лишь бы не работать...
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