Булыкин ответил, вышла бы Россия из группы на Евро-2024 или нет

Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предположил, как выступила бы Россия на Евро-2024.

– За что бы боролась сборная России на Евро?

– За выход из группы точно, а дальше сложно прогнозировать. На Евро можно ударно провести три игры и пройти в четвертьфинал. У нас хорошая сборная, которая вышла бы из группы на этом Евро. Хотя, конечно, многое зависело бы от соперников на групповом этапе.

– Кто больше теряет от того, что России нет на Евро – мы или сам турнир?

– Конечно, мы теряем от того, что нас нет на турнире. Поболеем за наших братьев сербов, с которыми мы недавно играли.