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    • Булыкин ответил, вышла бы Россия из группы на Евро-2024 или нет

    Булыкин ответил, вышла бы Россия из группы на Евро-2024 или нет

    Бывший форвард сборной России Дмитрий Булыкин предположил, как выступила бы Россия на Евро-2024.

    – За что бы боролась сборная России на Евро?

    – За выход из группы точно, а дальше сложно прогнозировать. На Евро можно ударно провести три игры и пройти в четвертьфинал. У нас хорошая сборная, которая вышла бы из группы на этом Евро. Хотя, конечно, многое зависело бы от соперников на групповом этапе.

    – Кто больше теряет от того, что России нет на Евро – мы или сам турнир?

    – Конечно, мы теряем от того, что нас нет на турнире. Поболеем за наших братьев сербов, с которыми мы недавно играли.

    • Россия отстранена от международного футбола с 2022 года.
    • Команда проводит только товарищеские матчи.
    • Турнир в Германии продлится до 14 июля.

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    Источник: Metaratings

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