Впечатления Де Брюйне от работы с Тедеско

Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.

«С [предыдущим тренером] Роберто Мартинесом мы добились невероятных успехов и добились того, чего Бельгия никогда раньше не добивалась. Таким образом, на Тедеско было оказано большое давление. После чемпионата мира-2022 года ему пришлось создавать совершенно новую команду с большим количеством молодых игроков, поэтому все пришлось подстраивать под его философию игры.

Тедеско очень открыт в общении. Я думаю, что до сегодняшнего дня он действительно хорошо справлялся с тем, как проходила отборочная кампания и как обстоят дела сейчас. Но в конечном счете все будет зависеть от того, как мы выступим на Евро-2024», – сказал Де Брюйне.