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    Впечатления Де Брюйне от работы с Тедеско

    Полузащитник сборной Бельгии Кевин Де Брюйне высказался о главном тренере команды Доменико Тедеско.

    «С [предыдущим тренером] Роберто Мартинесом мы добились невероятных успехов и добились того, чего Бельгия никогда раньше не добивалась. Таким образом, на Тедеско было оказано большое давление. После чемпионата мира-2022 года ему пришлось создавать совершенно новую команду с большим количеством молодых игроков, поэтому все пришлось подстраивать под его философию игры.

    Тедеско очень открыт в общении. Я думаю, что до сегодняшнего дня он действительно хорошо справлялся с тем, как проходила отборочная кампания и как обстоят дела сейчас. Но в конечном счете все будет зависеть от того, как мы выступим на Евро-2024», – сказал Де Брюйне.

    • В 2019-2021 годах Тедеско тренировал «Спартак».
    • Он брал с москвичами серебро РПЛ.
    • Бельгия на Евро-2024 сыграет в группе с Украиной, Румынией и Словакией.

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    Источник: УЕФА

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